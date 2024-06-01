S&P понизило кредитный рейтинг Франции

Международное агентство S&P понизило с уровня АА до АА- кредитный рейтинг Франции на фоне дефицита бюджета в 2023 году и негативных экономических прогнозов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, рейтинговое агентство учло, "что в 2023 году дефицит бюджета был более значительным, чем предполагалось". Кроме этого, S&P не ожидает, что дефицит бюджета сможет вернуться к отметке в 3% ВВП к 2027 году, указывается в сообщении.

Как напоминает телеканал, S&P оценивает Францию с 1975 года. При этом кредитный рейтинг республики понижался до 31 мая лишь дважды - в 2011 он опустился с уровня ААА до АА+ и в 2012году также был понижен до отметки АА.

По данным радиостанции France info, увеличение дефицита бюджета с ожидавшихся 4,9% до фактических 5,5% ВВП в 2023 году было связано с внешними факторами, такими как замедление экономики КНР и конфликт на Украине. При этом уровень госдолга республики в минувшем году достиг €3,1 трлн, что составляет 110,6% ВВП.

По оценкам экономистов, дефицит бюджета в 2024 году также может не удержаться в прогнозируемых рамках (около 4,4%). Этот показатель по итогам года может составить 5,1% - 5,2% ВВП.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!