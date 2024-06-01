Замминистра экономики о важности малой ГЭС в Лачине для региона

Малая ГЭС в Лачине будет способствовать укреплению поставок чистой энергии в регион.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов сообщил об этом в ходе церемонии закладки фундамента проектов по восстановлению и эксплуатации малых гидроэлектростанций в Лачине.

"Мы являемся свидетелями успешного примера привлечения стратегических инвестиций в инфраструктуру региона. Это еще один показатель азербайджано-турецкого братства. Эти проекты сыграют важную роль в обеспечении инфраструктуры Кяльбаджара и Лачина и будут способствовать укреплению поставок чистой энергии в регион. Реализация подобных проектов накануне проведения в Азербайджане COP29 наглядно демонстрирует приверженность принципам защиты окружающей среды и "зеленого роста" в нашей стране", - сказал он.

Отметим, что первого июня в Лачине состоялась церемония закладки фундамента малой гидроэлектростанции.

В рамках проекта эксплуатации пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачинском районах Азербайджана состоялась церемония закладки фундамента малой ГЭС "Малыбей".

Отметим, что в декабре прошлого года ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", группа компаний "Demirören Yatırım Holding A.Ş." (Турция) и ООО "Arges Enerji Team" подписали Соглашение о совместном участии, согласно которому на реках Хакари и Тертер будут введены в эксплуатацию пять малых ГЭС.

Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов манатов. В целом в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию пять станций общей мощностью 13,8 МВт. Срок службы станций составляет 30 лет. Реализация проекта позволит создать 25 новых рабочих мест.

На первом этапе проекта на реке Забух на территории Лачинского района планируется строительство ГЭС "Малыбей" мощностью 5,1 МВт, на втором этапе - ГЭС "Галача 2" (3,4 МВт), "Минкенд" - 1,8 МВт, "Галача 1" - 1,1 МВт. Третий этап предусматривает строительство малой ГЭС "Тертер 1" мощностью 2,4 МВт на реке Тертер в Кяльбаджарском районе.