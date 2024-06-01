Малая ГЭС в Лачине является наглядным примером политики "нулевых" выбросов.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов сообщил в ходе церемонии закладки фундамента малой гидроэлектростанции в Лачине.

"На освобожденных территориях Азербайджана объявлена зона "нулевых выбросов", и малая гидроэлектростанция "Малыбей", заложенная сегодня в Лачинском районе, является наглядным примером такой политики. Потенциал "зеленой" энергетики Лачинского района огромен", - сказал он.

Отметим, что в декабре прошлого года ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", группа компаний "Demirören Yatırım Holding A.Ş." (Турция) и ООО "Arges Enerji Team" подписали Соглашение о совместном участии, согласно которому на реках Хакари и Тертер будут введены в эксплуатацию пять малых ГЭС.

Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов манатов. В целом в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию пять станций общей мощностью 13,8 МВт. Срок службы станций составляет 30 лет. Реализация проекта позволит создать 25 новых рабочих мест.

На первом этапе проекта на реке Забух на территории Лачинского района планируется строительство ГЭС "Малыбей" мощностью 5,1 МВт, на втором этапе - ГЭС "Галача 2" (3,4 МВт), "Минкенд" - 1,8 МВт, "Галача 1" - 1,1 МВт. Третий этап предусматривает строительство малой ГЭС "Тертер 1" мощностью 2,4 МВт на реке Тертер в Кяльбаджарском районе.

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