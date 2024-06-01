До конца лета планируется сдать в эксплуатацию ГЭС "Мерик" и "Агбулаг"

До конца лета 2024 года планируется сдать в эксплуатацию гидроэлектростанции Мерик и Агбулаг.

Об этом в субботу Trend сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, передает Day.Az.

"До конца лета 2024 года планируется сдать в эксплуатацию следующие гидроэлектростанции (ГЭС) - Агбулаг и малую ГЭС Мерик. Агбулаг можно назвать самой мощной среди гидроэлектростанций в Лачине. Агбулаг-1 и Агбулаг-2 имеют номинальную мощность примерно 14,2 мегаватта и 14,8 мегаватта соответственно, в свою очередь мощность малой ГЭС Мерик составляет 3,5 мегаватт. Это достойный показатель для местных рек. В будущем мы планируем построить новые электростанции и в других населенных пунктах. Кяльбаджар так же обладает значительным потенциалом. Как вы могли сегодня увидеть, из пяти запланированных гидроэлектростанций четыре расположены в Лачинском районе и только одна - в Кяльбаджаре. Но в дальнейшем мы планируем строить новые электростанции и в Кяльбаджаре, на реке Тертер: Чайкенд и Гамышлы", - сказал он.

Отметим, что первого июня в Лачине состоялась церемония закладки фундамента малой гидроэлектростанции.

В рамках проекта эксплуатации пяти малых ГЭС в Кяльбаджарском и Лачинском районах Азербайджана состоялась церемония закладки фундамента малой ГЭС "Малыбей".

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