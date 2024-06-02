Американцы стали больше тратить

Расходы населения США в апреле 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Минторговли страны.

Доходы американцев увеличились на 0,3%.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%.

По пересмотренным данным, в марте расходы американцев выросли на 0,7%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,5%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении. Динамика обоих показателей была такой же, как месяцем ранее, и совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в апреле повысился на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,8%, и эксперты ожидали сохранения таких же темпов роста в апреле.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

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