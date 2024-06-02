США обвинили в возникновении теневой экономики

Санкции США и экспортный контроль в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая привели к возникновению теневой экономики. Такое обвинение выдвинули аналитики The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Созданные ограничения отрезали экономики "авторитарных стран", однако со временем они создали торговый блок с достаточно развитой экономикой, чтобы противостоять США в финансовой войне. Несмотря на введенные ограничения, вышеперечисленные государства продолжают вести активную торговлю, начиная от беспилотников и ракет и заканчивая золотом и нефтью. Так, например, Китай препятствует рестрикциям, укрепляя торговые связи с другими государствами.

Как отмечают авторы, в санкционном блоке удовлетворяют торговые потребности друг друга: Китай получает нефть от России, Ирана и Венесуэлы по сниженным ценам, а те в свою очередь получают рынок сбыта и могут закупать в КНР санкционные товары. По словам эксперта вашингтонского аналитического центра Кимберли Донован, переход на национальные валюты и иные платежные системы в отличие от SWIFT не дает западным странам контролировать соблюдение ограничений.

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