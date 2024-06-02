Министры стран ОПЕК+ обсудят ситуацию на рынке нефти

Министры стран - участниц соглашения ОПЕК+ проведут встречу, на которой обсудят текущую ситуацию на нефтяном рынке и определят дальнейшую политику по добыче нефти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министерские встречи ОПЕК+ проводятся раз в полгода. Последнее такое заседание состоялось 30 ноября в онлайн-формате. Изначально июньская встреча должна была пройти 1 июня в Вене, но ее перенесли на 2 июня в формат видеоконференции.

Два источника ТАСС в делегациях 31 мая сообщили, что заседание может пройти очно в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. При этом в секретариате ОПЕК заявляли, что никаких изменений нет и встреча пройдет, как и планировалось, онлайн.

Позже один из собеседников ТАСС уточнил, что в Эр-Рияде действительно очно соберутся несколько министров, не уточнив, кто именно. Официально свое участие во встрече в Эр-Рияде пока подтвердил только министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Всего на воскресенье запланированы три мероприятия: заседание стран ОПЕК, которое проводится также раз в полгода, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (проводится раз в два месяца) и министерская встреча ОПЕК+.

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