Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие

2 июня работники гражданской авиации Азербайджана отмечают профессиональный праздник и 86-летнюю годовщину гражданской авиации страны, передает Day.Az.



Согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года "Об учреждении профессионального праздника работников гражданской авиации", 2 июня официально отмечается как День работников гражданской авиации.



В рамках празднования 86-летия гражданской авиации Азербайджана руководство и коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines посетили Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложив венок и цветы к его могиле. Они также возложили цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.



Гражданская авиация Азербайджана достигла значительного прогресса благодаря руководству Общенационального лидера Гейдара Алиева и постоянной поддержке Президента страны Ильхама Алиева.



День работников гражданской авиации, отмечаемый 2 июня, символизирует признание важного вклада работников данной отрасли в развитие страны, содействие росту экономики и укрепление межгосударственных связей.

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