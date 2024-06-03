ЕБРР готов тесно сотрудничать с Азербайджаном для обеспечения успеха COP29

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов тесно сотрудничать с Азербайджаном, чтобы сделать конференцию COP29 успешным и результативным мероприятием, способствующим достижению общих целей в области устойчивого развития и борьбы с изменением климата.

Как передает Day.Az, oб этом в эксклюзивном интервью Trend сказал региональный директор ЕБРР по Кавказу Алкис Вриениос Дракинос.

"Наша команда в Баку, а также те, кто находится в разных странах, будут поддерживать Азербайджан в использовании возможностей, предоставляемых конференцией, для мобилизации "зеленого" финансирования на национальном, региональном и глобальном уровнях", - сказал он.

Дракинос отметил, что роль Азербайджана в продвижении мер по борьбе с изменением климата и достижении целей устойчивого развития становится все более значимой.

"Страна заняла лидирующие позиции на Кавказе в области развертывания мощностей по производству солнечной и ветровой энергии, и ЕБРР сыграл важную роль в содействии этому. Будучи крупнейшим институциональным инвестором в Азербайджане и лидером в области климатического финансирования в регионе, мы являемся естественным партнером в реализации амбициозной программы Азербайджана по декарбонизации", - сказал региональный директор.

Представитель ЕБРР напомнил, что банк недавно профинансировал строительство первой частной ветровой электростанции общего назначения в Абшеронском и Хызинском районах после инвестиций в первую солнечную электростанцию общего назначения в Гарадаге в прошлом году.

"Мы также повышаем энергоэффективность в городе Гянджа в рамках нашей флагманской программы "Зеленые" города". Что касается политики, то наше сотрудничество по аукционам на возобновляемые источники энергии привело к запланированной разработке проекта солнечной электростанции в Гарадаге. Теперь мы хотим помочь развить этот импульс и считаем, что COP29 - это прекрасная возможность", - сказал Дракинос.

Роль ЕБРР в запуске аукционов по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане

ЕБРР оказывает поддержку министерству энергетики Азербайджана в разработке надежной нормативно-правовой базы для обеспечения успешного запуска аукционов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), сказал региональный директор.

"Мы поддерживаем аукционы, потому что благодаря конкуренции и прозрачным процедурам страны-бенефициары получают максимально выгодные цены от участников международных торгов высокого качества. Для обеспечения успеха и эффективности этих аукционов ЕБРР оказывает поддержку министерству энергетики в разработке надежной нормативно-правовой базы. Это включает в себя внесение вклада в новый закон о возобновляемых источниках энергии, который обеспечивает необходимую основу для проведения конкурсных торгов. Наш опыт поддержки аналогичных аукционов в таких странах, как Узбекистан, Албания и Сербия, показал, что подобные механизмы очень успешны в мобилизации финансирования частного сектора и высококачественной реализации проектов", - сказал Дракинос.

По его словам, запуск первого аукциона по проекту солнечной электростанции в Гарадаге представляет собой важную веху на пути страны к декарбонизации и устойчивому развитию энергетики, кардинально изменив повестку дня Азербайджана в области "зеленой" энергетики.

"Основной целью этих аукционов является привлечение частных инвестиций в проекты по возобновляемой энергетике коммунального масштаба, увеличение доли возобновляемых источников энергии в установленных мощностях Азербайджана по производству электроэнергии. Способствуя развитию конкурентного и прозрачного процесса закупок, мы стремимся обеспечить отбор лучших проектов, способствуя как инновациям, так и эффективности в секторе", - пояснил он.

Представитель ЕБРР также рассказал о целях таких аукционов.

"Они призваны диверсифицировать энергетический баланс Азербайджана, снизить зависимость от ископаемого топлива и помочь стране выполнить свои международные обязательства в области климата. Это особенно актуально сейчас, когда страна готовится к проведению климатической конференции COP29 в Баку в конце этого года. Инвестиции в возобновляемые источники энергии также будут стимулировать экономический рост и диверсификацию за счет создания рабочих мест и поощрения технологических достижений в энергетическом секторе. ЕБРР остается приверженным поддержке амбиций Азербайджана в области возобновляемых источников энергии и надеется на продолжение сотрудничества в этом направлении", - добавил он.

Налаживание связности через Средний коридор

ЕБРР также рассмотрит возможность поддержки дополнительных проектов вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор), отметил Дракинос.

"Будучи учреждением, ориентированным на спрос, ЕБРР рассмотрит возможность поддержки дополнительных проектов вдоль Среднего коридора при условии, что эти проекты будут приемлемы для финансирования и соответствовать нашим стандартам управления, прозрачности, охраны окружающей среды и закупок. Приемлемые проекты в поддержку этого проекта, касающиеся либо транзитного, торгового и энергетического потенциала, либо пробелов в инфраструктуре в тех же секторах, могут быть направлены на рассмотрение ЕБРР любой из трех стран Южного Кавказа, а также из Центральной Азии", - сказал региональный директор.

По его словам, на протяжении многих лет ЕБРР поддерживал проекты, направленные на обеспечение связности между всеми 38 странами, в которых банк присутствует.

"Связность является приоритетной темой в большинстве наших страновых стратегий. Я присоединяюсь к тем, кто рассматривает связность как ключевой фактор экономического роста и процветания, а также как средство укрепления взаимопонимания и сотрудничества между странами и народами", - отметил Дракинос.

Он также упомянул, что Южный Кавказ играет особенно важную роль в этом процессе.

"Мы полностью осознаем стратегическую важность Южного Кавказа в существенном увеличении международной торговли во всех секторах, включая возобновляемую энергетику, играя роль катализатора в качестве моста, соединяющего Азию с Европой, а также внутри стран региона. В частности, географическое положение Азербайджана, инфраструктурные сети, устойчивость экономики, богатые природные ресурсы и потенциал возобновляемых источников энергии ставят страну в центр Среднего коридора", - подчеркнул Дракинос.

Представитель ЕБРР добавил, что на сегодня банк поддержал Азербайджан в увеличении транзитного потенциала вдоль Среднего коридора, подписав финансовый пакет в размере 38,7 миллиона евро для судоходной компании ASCO с целью приобретения двух судов, которые будут курсировать по Черному морю, перевозя продовольственные товары из Южной Америки в Центральную Азию через порты Грузии, а затем на грузовиках или поездах в порт Баку, пересекая Каспий, до конечного пункта назначения.

Возможность будущего финансирования Южного газового коридора

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может также рассмотреть возможность финансирования будущего расширения Южного газового коридора (ЮГК), сказал Дракинос.

"Азербайджан является партнером ЕБРР на протяжении трех десятилетий. В прошлом ЕБРР оказывал поддержку ЮГК, финансируя его ключевые компоненты. Мы понимаем, что мощности ЮГК могут быть расширены, и если правительство Азербайджана примет решение о дальнейшем расширении, если к нам обратятся, мы могли бы рассмотреть возможность участия в проекте", - сказал он.

Дракинос отметил, что ЕБРР рассматривает смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним в качестве важнейших процессов перехода к "зеленой" экономике: "Учитывая эту перспективу, мы признаем проблемы, с которыми сталкиваются в наших странах отрасли с трудноизвлекаемыми запасами".

Он отметил, что для финансирования проекта необходимо, чтобы он соответствовал целям Парижского соглашения и позиции банка в отношении ископаемого топлива. "Это включает в себя строгое соблюдение критериев, направленных на снижение риска выбросов углекислого газа и содействие транспортировке низкоуглеродистого газа. Потенциально, любое будущее сотрудничество по ЮГК, возможно, потребует демонстрации способности транспортировать низкоуглеродистые газы и обеспечения надежности инфраструктуры в будущем для удовлетворения этих требований", - пояснил Дракинос.

"ЕБРР стремится к тому, чтобы любые инвестиции, которые мы поддерживаем, способствовали устойчивому и низкоуглеродистому будущему. Это означает, что такие проекты, как расширение ЮГК, должны не только удовлетворять текущие энергетические потребности, но и соответствовать будущим требованиям в области экологически чистой энергии. Интегрируя эти принципы, мы стремимся поддержать Азербайджан в его усилиях по достижению быстрого и устойчивого энергетического перехода", - добавил он.

Новая страновая стратегия ЕБРР для Азербайджана

ЕБРР планирует поддержать будущую диверсификацию экономики Азербайджана путем укрепления секторов, не связанных с добычей нефти, газа и ископаемого топлива. "На сегодняшний день ЕБРР поддержал экономическое развитие Азербайджана, инвестировав в 190 проектов общей стоимостью 3,8 миллиарда евро. Большая часть этого финансирования была направлена на развитие устойчивой инфраструктуры Азербайджана, в том числе в энергетическом секторе. Наш ежегодный уровень инвестиций меняется в зависимости от спроса на приемлемые для финансирования проекты со стороны частного и государственного секторов Азербайджана", - сказал региональный директор.

По его словам, банк заинтересован в увеличении своей доли операций в частном секторе.

"Я могу ожидать, что в ближайшие годы инвестиции в поддержку развития частного сектора, в том числе через нашу растущую сеть банков-партнеров, в развитие Среднего коридора, а также в решение глобальной проблемы изменения климата, главным образом, за счет выработки электроэнергии из возобновляемых источников и последующего улучшения национальной электросети, будут в основном нашими приоритетными направлениями. Во всех наших операциях мы будем продолжать поддерживать экологичный переход, инклюзивность и цифровизацию в соответствии с нашими собственными приоритетами и стратегическим направлением. Вышеуказанные операционные направления будут изложены в нашей будущей Страновой стратегии для Азербайджана, которая будет охватывать период 2024-2029 годов", - сказал Дракинос.

Представитель ЕБРР также отметил, что банк ведет переговоры с правительством Азербайджана и частным сектором о приоритетных темах Страновой стратегии.

"Мы рассчитываем завершить этот процесс и представить Страновую стратегию нашим акционерам на утверждение позднее в 2024 году", - добавил он.

Дракинос добавил, что 30-летнее партнерство ЕБРР с Азербайджаном находится на очередном позитивном этапе, чему способствуют частые встречи на высоком уровне, помогающие перспективному совершенствованию сотрудничества по согласованным стратегическим направлениям.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе наше партнерство с Азербайджаном будет в целом отражено в нашей будущей страновой стратегии для Азербайджана на 2024-2029 годы. Приоритетные темы Стратегии будут включать в себя содействие реформам, направленным на развитие частного сектора, совершенствование управления и коммерциализацию политики госпредприятий, поддержку инвестиций и реформ для решения региональных задач, таких как успешное развитие Среднего коридора, а также для решения глобальных проблем, таких как изменение климата. В этом контексте сотрудничество в ближайшем будущем уже включает в себя поддержку успешного проведения COP29 в Баку в ноябре этого года", - сказал Алкис Вриениос Дракинос.