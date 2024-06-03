Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
20 мая
|
1,7
|
27 мая
|
1,7
|
21 мая
|
1,7
|
28 мая
|
1,7
|
22 мая
|
1,7
|
29 мая
|
1,7
|
23 мая
|
1,7
|
30 мая
|
1,7
|
24 мая
|
1,7
|
31 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0051 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0023 маната и составил 1,8414 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
20 мая
|
1,8497
|
27 мая
|
1,8442
|
21 мая
|
1,8459
|
28 мая
|
1,8442
|
22 мая
|
1,8451
|
29 мая
|
1,8441
|
23 мая
|
1,8405
|
30 мая
|
1,8352
|
24 мая
|
1,8375
|
31 мая
|
1,8391
|
Средний курс за неделю
|
1,8437
|
Средний курс за неделю
|
1,8414
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0002 на уровне 0,0190 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
20 мая
|
0,0187
|
27 мая
|
0,0190
|
21 мая
|
0,0187
|
28 мая
|
0,0190
|
22 мая
|
0,0189
|
29 мая
|
0,0192
|
23 мая
|
0,0188
|
30 мая
|
0,0190
|
24 мая
|
0,0189
|
31 мая
|
0,0188
|
Средний курс за неделю
|
0,0188
|
Средний курс за неделю
|
0,0190
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0527 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
20 мая
|
0,0527
|
27 мая
|
0,0528
|
21 мая
|
0,0528
|
28 мая
|
0,0528
|
22 мая
|
0,0528
|
29 мая
|
0,0527
|
23 мая
|
0,0528
|
30 мая
|
0,0527
|
24 мая
|
0,0528
|
31 мая
|
0,0527
|
Средний курс за неделю
|
0,0528
|
Средний курс за неделю
|
0,0527
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