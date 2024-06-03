Азербайджан ведет переговоры о закупке автобусов у корейско-индонезийского СП

Азербайджан ведет переговоры с корейско-индонезийским совместным предприятием (СП) "PT Powerspark" о возможной закупке у нее автобусов, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на СМИ Индонезии.

"Этот вопрос обсуждался на прошлой неделе в ходе встречи спикера Народного консультативного собрания Индонезии Бамбанга Соэсатьо с послом Азербайджана в Индонезии Джалалом Мирзаевым", - пишут СМИ.

Ранее заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов сообщил, что только в Баку потребность в новых автобусах превышает 2500 единиц транспорта, так как автобусный парк столицы устарел.

В целом, в стране есть необходимость в 3000 новых автобусах, о закупке которых ведутся соответствующие переговоры.

В 2024 в Азербайджан будет завезено 100 электрических автобусов.

Также вместе с китайской BYD в Сумгайыте создается завод по выпуску электромобилей и электробусов.

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