Запасы каспийской структуры "Нахчыван" превысили прогнозируемое значение

Местоположение структуры "Нахчыван" на азербайджанском шельфе Каспия имеет более крупные запасы углеводородов, чем предполагалось ранее.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на Бакинском энергетическом форуме сообщила вице-президент SOCAR Арзу Джавадова.

"Недавно SOCAR провела новую оценку ресурсов "Нахчывана" и она показала, что запасы на ней вдвое - втрое больше показателей прежних исследований", - подчеркнула Джавадова.

Напомним, что в 2001 году по результатам бурения на этой площади первой разведочной скважины компанией Exxon, американский партнер SOCAR объявил о запасах, не представляющих коммерческого интереса. Вместе с тем специалисты SOCAR считают, что предполагаемые запасы структуры "Нахчыван" составляют порядка 300 миллиардов кубометров газа и 38 миллионов тонн газового конденсата.

Структура "Нахчыван" расположена в Каспийском море в 85-100 км к югу от Баку по направлению к дельте pеки Куpа.

Джавадова упомянула, что данная площадь находится в южном кластере углеводородов на Каспии, где также расположены газоконденсатные местоположения Умид, Бабек, Зафар-Машал, то есть, зоны, в которых есть достаточно газа и конденсата.

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