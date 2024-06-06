Нефть с АЧГ уже поступает на НПЗ MOL Group в Венгрии и Словакии

Нефть с "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) уже поступает на нефтеперерабатывающие заводы MOL Group в Венгрии и Словакии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал старший вице-президент по разведке и добыче MOL Group Адам Хомоннаи в ходе панельной дискуссии "Возможности разведки и добычи в Каспийском регионе" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"AЧГ играет ключевую роль в нашей деятельности в Азербайджане. Нефть с этого месторождения уже поступает на наши нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии. Хотелось бы отметить, что цель компании MOL в Азербайджане - оставаться конструктивным и надежным партнером на долгосрочную перспективу", - подчеркнул он.

Отметим, что оператором от имени сторон-подрядчиков Соглашения о разделе продукции АЧГ является компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в АЧГ выглядят следующим образом: bp (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%). %), ONGCVidesh (2,31%).

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