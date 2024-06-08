Новые энергетические тренды и газовое сотрудничество Азербайджана и Европы

Грядущий энергопереход принимается большинством стран и компаний мира. Такой переход неизбежен. Однако не следует забывать, что зеленая энергетика требует вложения огромных инвестиций. Такие расходы могут позволить себе развитые страны. А как быть развивающимся странам или тем, кто с трудом сводит концы с концами?

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

По его словам, одно из решений в таких случаях - более рационально использовать традиционные источники энергии, добиться диверсификации экономики, расширить бизнес и часть вырученного капитала направить на реализацию вопросов, связанных с энергопереходом, отметил эксперт, еще раз подчеркнув, что переход на возобновляемые источники энергии - это чрезвычайно дорогостоящий процесс.

"Выступая на открытии Бакинского энергетического форума, Президент Ильхам Алиев в очередной раз привлек внимание к очень важному моменту - к тому, что о добывающих странах должны судить не по их ресурсам, а по тому, как они распоряжаются этими ресурсами. Ранее, на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку глава государства высказался еще более конкретно. Он подчеркнул, что о деятельности стран с ископаемым топливом нужно судить по тому, как они решают проблему защиты окружающей среды, как они решают проблему зеленого перехода. Эта позиция Президента Азербайджана с пониманием воспринимается в мире. Например, директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера назвал направление Баку нефтяных доходов на производство альтернативной энергии весьма прогрессивным", - сказал Ильхам Шабан.

Что касается судьбы газовых проектов Азербайджана, то никаких изменений не ожидается, считает наш собеседник. Об этом, отметил он, говорит и заявление гендиректора Департамента международных связей Еврокомиссии Кристины Лобилло Борреро, сделанное в ходе Бакинского энергетического форума.

"Она заявила, что в настоящее время продолжаются работы в направлении увеличения поставок азербайджанского газа в Европу. В июле 2022 года Азербайджан и Еврокомиссия подписали меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики, а в апреле 2023 года был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Азербайджана, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. К 2027 году Азербайджан обязался удвоить экспорт нефти в Европу. И никаких изменений в этих планах не ожидается, несмотря на новые энергетические тенденции в мире. Как следует из услышанного в ходе Бакинской энергетической недели, на продолжение этого важного партнерства настроены не только в Баку, но и в Евросоюзе", - сказал азербайджанский эксперт.

Лейла Таривердиева