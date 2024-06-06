Включение вопросов экологии в повестку заседания ТюркПА очень важно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш во время выступления на 13-й пленарной сессии ТюркПа в Баку на тему "Зеленые" горизонты для тюркского мира: роль парламентов в реализации "зеленой" повестки дня".

Он отметил, что Турция будет поддерживать каждый шаг, предпринятый в этом контексте.

"Мы должны понимать, что изменение климата - это результат деятельности людей. С загрязнением окружающей среды мы сталкиваемся с экологическими проблемами. Изменения климата, вызванные деятельностью человека, во многих случаях могут привести к катастрофе, кризису. Поэтому в первую очередь должно измениться наше мышление. Недобросовестное использование природных ресурсов создает серьезные проблемы. Важно установить принцип баланса и справедливости. Отсутствие справедливой глобальной системы также имеет серьезные последствия. Несмотря на наличие ряда международных соглашений, некоторые страны с широкими возможностями с пренебрежением относятся к окружающей среде", - сказал Куртулмуш.

Он также сказал в ходе выступления, что укрепление тюркского мира никого не должно беспокоить. "Укрепление тюркского мира является вкладом в обеспечение мира на всей планете", - добавил Куртулмуш.

Отметим, что в Баку в рамках 13-го пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) проходит встреча генеральных секретарей парламентов.

В заседании участвуют председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева, председатель Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе, заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай, представители организаций-наблюдателей, тюркских организаций сотрудничества.

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