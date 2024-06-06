Президиум COP29 провел в Бонне встречу с руководителями основных переговорных групп

Президиум 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 провел в немецком Бонне встречу с руководителями переговорных групп, в том числе Турции и России. Во встрече, прошедшей в рамках Международной конференции ООН по климату, приняли участие представители основных переговорных групп, таких как G77, Европейский союз, Umbrella Group и наименее развитые страны (LDC).

Как сообщает Day.Az, министр экологии и природных ресурсов, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев принял участие в дискуссиях по вопросам повестки Азербайджана в связи с COP29.

Одной из центральных тем обсуждения на мероприятии было климатическое финансирование и основное внимание было уделено расширению финансовой поддержки развивающимся странам для достижения их климатических целей. Стороны подчеркнули важность выполнения обязательств по климатическому финансированию для поддержки усилий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

На встрече была особо отмечена необходимость обновления и выполнения странами документа, определяющего вклады на национальном уровне (NDC).

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