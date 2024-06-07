Санкт-Петербург и Баку продолжают активную работу в рамках новой "дорожной карты"

Санкт-Петербург и Азербайджан продолжают активную совместную работу в рамках новой "дорожной карты" на 2024-2028 годы.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на сайт администрации Санкт-Петербурга, об этом сказал губернатор в ходе рабочей встречи на ПМЭФ-2024 (Петербургский международный экономический форум).

Отмечается, что вопросы развития сотрудничества, реализации совместных проектов, а также итоги культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Баку в апреле 2024 года обсудили в ходе рабочей встречи на ПМЭФ-2024 губернатор Александр Беглов и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.

"Азербайджан сегодня динамично развивается. За небольшой исторический срок сделано очень многое. Весь мир слышит голос Азербайджана, видит его мудрые поступки, его позицию по отстаиванию интересов государства", - подчеркнул Беглов.

Сообщается, что Санкт-Петербург заинтересован в расширении поставок аграрной продукции из Азербайджана. Упоминается, что с участием азербайджанских инвесторов в городе строится оптово-распределительный центр "Агропарк "Нарт"".

Согласно информации, прорабатывается подписание новых документов о сотрудничестве между медицинскими учреждениями, архитектурно-строительными колледжами. Продолжается работа по установке памятника выдающемуся азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову (торжественное открытие запланировано на сентябрь 2025 года, когда будет отмечаться 140 лет со дня рождения композитора).

Отметим, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

На форуме ожидается участие заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева, председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхана Мамедова и других официальных лиц.

В рамках мероприятия также ожидается проведение панельной сессии "Дубай-Баку: от энергетики к финансам". В ходе данного мероприятия будет обсуждаться 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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