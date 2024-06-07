Самир Шарифов рассказал об изменениях в госбюджете

Цена барреля нефти на мировом рынке в 2024 году на 27,3 доллара США больше, чем предусмотрено в государственном бюджете.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения изменений в государственный бюджет на 2024 год в Милли Меджлисе (парламент).

Министр отметил, что с учетом ценовой конъюнктуры и других доходов на мировом рынке нефти и газа, макроэкономические прогнозы правительства были обновлены, и ВВП прогнозируется на уровне 121,3 миллиарда манатов, что на 3 миллиарда манатов больше, чем годом ранее.

С.Шарифов подчеркнул, что обновленный прогноз привел к необходимости изменения и государственного бюджета на текущий год.

Отметим, что с пересмотром расходы в государственном бюджете на 2024 год прогнозируются в размере 39707,3 миллиона манатов, что на 2944,3 миллиона манатов или 8,0 процента больше относительно утвержденного показателя и на 3249,4 миллиона манатов или 8,9 процента больше по сравнению с фактическим показателем исполнения 2023 года.

Напомним, что среднегодовая экспортная цена барреля нефти выросла с 60,0 до 75,0 долларов США (при фактических продажных ценах за минувший период года и с условием 70,0 долларов США за оставшуюся часть года, это на 15,0 долларов больше, чем прогнозировалось ранее).

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