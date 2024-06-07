На пригородные пассажирские перевозки будут предоставлены субсидии

Основной целью изменений в государственный бюджет на текущий год является создание дополнительного финансового обеспечения для решения вопросов, определенных Президентом Ильхамом Алиевым, за счет увеличения доходов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил сегодня министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения в Милли Меджлисе (парламент) изменений в государственный бюджет на 2024 год.

Министр отметил, что пересмотром будут оптимизированы расходы бюджета в размере 852 миллионов манатов и будет создано финансовое обеспечение необходимых расходов на инвестиционно-ориентированные инфраструктурные проекты, предоставление субсидий на пригородные пассажирские перевозки и т.д.

Отметим, что с пересмотром в государственном бюджете на 2024 год доходы прогнозируются в размере 36 353,0 млн манатов, что на 2 180,0 млн манатов или на 6,4 процента больше утвержденного показателя.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!