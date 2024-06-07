В Казахстане пройдет 26-й Всемирный нефтяной конгресс

Казахстан выиграл заявку на проведение 26-го Всемирного нефтяного конгресса в 2028 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт ассоциации KAZENERGY, структура провела встречу с руководством Всемирного нефтяного совета (WPC Energy), где были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе техническая поддержка, научные исследования и подготовка кадров.

"По итогам переговоров состоялась церемония подписания Меморандума о проведении 26-го Конгресса WPC Energy в Астане в 2028 году", - говорится в информации.

По результатам голосования заявка Астаны была единогласно поддержана всеми участниками совета: 57 стран мира, представляющих 96 проц мирового производства и потребления нефти и газа.

Конгресс WPC Energy проводится с 1933 года. Это одна из авторитетных глобальных площадок, где обсуждаются важные вопросы мировой энергетической и нефтяной повестки. В мероприятии традиционно участвуют главы государств и правительств, руководители крупнейших корпораций и профильных госорганов, НПО и международных организаций, а также ведущие эксперты со всего мира.

Ранее Всемирные нефтяные конгрессы проводились в Великобритании, США, Норвегии, Китае, Бразилии, Испании, Катаре, России, Турции и Канаде. В 2026 году конгресс состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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