https://news.day.az/economy/1666904.html Грузия и Азербайджан откроют новый таможенно-пропускной пункт
Грузия и Азербайджан откроют новый таможенно-пропускной пункт
Грузия и Азербайджан намерены открыть новый таможенно-пропускной пункт.
Как передает Day.Az, об этом говорится в годовом отчете, представленном премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе парламенту.
Согласно документу, проект договора уже согласован между сторонами, готовится архитектурный проект.
"Новый совместный таможенно-пропускной пункт между Грузией и Азербайджаном будет способствовать развитию транзитных и логистических возможностей стран, еще больше укрепив транспортные и торговые связи региона", - отметил Кобахидзе.
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