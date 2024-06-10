Решение Макрона обрушило французский рынок акций

Индекс CAC 40, в который входят 40 крупнейших компаний, которые торгуются на бирже Euronext Paris, на торгах в понедельник, 10 июня, на открытии торгов упал на 2,37% - до 7812,52 пункта. По состоянию на 15:19 по бакинскому времени индекс снижался на 1,6% - до 7870,52 пункта.

Как передает в понедельник Day.Az, индекс CAC 40 снизился из-за резкого падения бумаг крупных французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole, которые на минимуме теряли 4-7,5%. Цены французских государственных облигаций также упали. Доходность 10-летних гособлигаций Франции приблизилась к самому высокому в этом году уровню - около 3,19%.

Сводный индекс европейских акций STOXX 600 на минимуме снижался на 0,88% - до 518,94 пункта. По состоянию на 15:19 по бакинскому времени индекс терял 0,52% и торговался на уровне 520,9 пункта.

Распродажи в акциях французских компаний начались после того, как в воскресенье, 9 июня, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата французского парламента) и назначил досрочные выборы депутатов. Французский лидер пошел на этот шаг после оглашения предварительных итогов в Европарламент, на которых его коалиция уступила ультраправым, пишет Reuters.

На фоне новостей курс евро упал на 0,4%, до самого низкого уровня за месяц, пишет Bloomberg.

Руководитель отдела исследований валютных рынков Commerzbank Ульрих Лойхтманн заявил, что курс евро страдает, когда возникает вопрос о том, сможет ли созданная политическими силами транснациональная валюта выжить в долгосрочной перспективе, если поменяются политические условия. "Однако риск того, что ситуация изменится, вчера увеличился. Лишь незначительно, но в заметной степени", - сообщил эксперт Commerzbank.

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