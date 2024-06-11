ЕС намерен транспортировать азербайджанский газ по российским газопроводам через Украину

Европейский союз хочет транспортировать азербайджанский газ по российским газопроводам через Украину.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что чиновники Евросоюза и правительств европейских стран ведут переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа в страны сообщества через Украину на 2025 год.

Одним из обсуждаемых сейчас вариантов продолжения транзита является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам, проходящим по украинской территории. Таким образом исключается приобретение газа у самой РФ, от энергоносителей которой ЕС пытается отказаться.

Намерение сохранить транзит через Украину обусловлено тем, что Евросоюз считает его одним из факторов, держащих на плаву украинскую экономику.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!