Азербайджан вошел в ТОП поставщиков газа в Турцию

Азербайджан в 2023 году был в ТОП-3 поставщиков газа в Турцию, продав ей 10,257 млрд кубометров или 20,32 процента от всего объема полученного Турцией газа от всех поставщиков.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на отчет Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Как следует из информации EPDK, поставленный в 2023 году из Азербайджана объем газа в Турцию на 17,8 процента превысил показатель 2022 года.

Лидером по поставкам газа в Турцию в прошлом году стала РФ - 42,27 процента в общем объеме приобретенного Турцией газа, на долю Алжира пришлось 11,86 процента, остальные поставщики - Иран, Катар и другие страны.

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