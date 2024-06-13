Трейдеры и аналитики не ждут снижения ставки ФРС

Федеральная резервная система США 11 июня начинает очередное двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, сохранит базовую процентную ставку в текущем диапазоне 5,25-5,5% годовых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет MarketWatch.

Трейдеры будут внимательно оценивать итоговое заявление ФРС, а также слова председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Снижение ставки ФРС на этой неделе исключено, поскольку руководители ЦБ подчеркивали необходимость "проявить терпение", учитывая недостаточный прогресс в замедлении инфляции в США в первом квартале, отмечает аналитик CIBC Capital Markets Ян Поллик.

12 июня, до публикации итогов заседания ФРС, Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за май. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение инфляции (индекса CPI) в США на уровне 3,4% в годовом выражении и ослабление базовой инфляции (индекс Core CPI) до 3,5% с 3,6%.

Пауэлл, вероятно, вновь даст понять, что ставка на текущем уровне оказывает достаточное понижательное давление на потребительские цены, однако для достижения целевого показателя инфляции в США необходимо удерживать ее на этом уровне дольше.

Это будет означать, что ФРС приступит к смягчению политики не ранее сентября, а может вообще отложить его на 2025 год, отмечает MarketWatch.

Трейдеры практически уверены, что американский ЦБ не будет снижать ставку ни в июне, ни в июле, и оценивают в 50,8% шансы на ее уменьшение на 25 базисных пунктов в сентябре, по данным CME FedWatch.

12 июня вместе с итоговым заявлением Федрезерв опубликует прогнозы по экономике США, а также dot plot - точечный график прогнозов, отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок.

Мартовский dot plot показал, что 10 из 19 руководителей американского ЦБ ожидали снижения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 б.п. Один из руководителей ФРС на тот момент полагал, что ставка будет уменьшена на 100 б.п.

Июньские прогнозы, вероятно, покажут, что руководители ФРС теперь ждут одного или максимум двух снижений ставки в этом году, считают экономисты.

Прогноз двух снижений ставки в 2024 году рынок посчитает "голубиным" сигналом, говорит Ян Поллик. Это будет означать, что ФРС готовится снизить ставку в сентябре - до президентских выборов.

Трое из руководителей Федрезерва, вероятно, дадут понять, что не ожидают изменения ставки в этом году (в марте таких было двое), говорит экономист BNP Paribas Елена Шулятьева.

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