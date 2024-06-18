ЕИБ готов поддержать Азербайджан в достижении амбициозных результатов на COP29

Источник: Агентство международной информации Trend

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов поддержать Азербайджан на COP29 в достижении амбициозных результатов конференции, а также в обеспечении перехода к "зеленой" экономике.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил глава регионального представительства ЕИБ на Южном Кавказе Мацей Чура.

"Учитывая сроки, мы должны работать гораздо усерднее, если хотим, чтобы цель Парижского соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5 ºC была достигнута. Вот почему успешный климатический саммит COP29 имеет решающее значение для ускорения глобальных действий в области изменения климата. Многосторонние банки развития (МБР), такие как ЕИБ, играют ключевую роль в увеличении государственного и частного финансирования борьбы с изменением климата. В ЕИБ мы готовы поддержать амбициозные решения, которые будут обсуждаться на COP29, включающие в себя новую цель финансирования борьбы с изменением климата и ускорение глобального перехода. Мы активно участвуем в подготовке к COP29 вместе с Европейской комиссией и группой МБР", - сказал он.

По словам представителя банка, благодаря более чем 50 процентам инвестиций в 2023 году, направленных на переход к "зеленой" экономике, ЕИБ укрепил свои позиции в качестве "Климатического банка" как внутри ЕС, так и за его пределами.

"Это является нашим главным приоритетом. Успех перехода к "зеленой" экономике зависит от нашей способности поставлять чистую и доступную энергию для обеспечения энергией нашей промышленности, транспортных средств и наших домов. Это требует масштабных инвестиций для разработки прорывных технологий, которые заменят промышленные процессы, работающие на ископаемом топливе", - отметил он.

По его словам, в то же время, ЕИБ продолжает оказывать различную поддержку развитию бизнеса в Азербайджане.

"ЕИБ работает с Азербайджаном с 2014 года. EIB Global следует политическим целям ЕС, например, основным инициативам Экономического инвестиционного плана, таким как улучшение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий (ММСП), уделяя особое внимание молодым предпринимателям, женщинам в бизнесе и развитию сельских районов. На фоне этого в прошлом месяце мы подписали кредитное соглашение с Bank Respublika на сумму 10 миллионов евро", - подчеркнул он.

Он также добавил, что это соглашение направлено на укрепление малого бизнеса путем предоставления ему кредитов на выгодных условиях.

"Эта операция является частью нашей инициативы по поддержке ММСП на Южном Кавказе, которая поможет создать или сохранить рабочие места, способствуя росту частного сектора и социальной интеграции в регионе", - пояснил Чура.

Кроме того, в рамках инициативы EIB Global банк также оказывает консультативную поддержку и техническую помощь в подготовке и реализации проектов. "В настоящее время мы оказываем консультативную поддержку для повышения безопасности на железнодорожных переездах вдоль железнодорожного коридора Баку -Беюк Кесик, важного звена Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в Среднем коридоре".

Он упомянул, что эта поддержка помогает Азербайджанским железным дорогам в анализе и определении приоритетов мероприятий, а также в разработке соответствующих проектных исследований.

"ЕИБ предоставляет эту поддержку в рамках Программы Восточного партнерства по инвестициям в развитие связи (EPIC). Финансируемая Европейским союзом и управляемая нашей консультативной программой совместной помощи для поддержки проектов в европейских регионах (JASPERS), EPIC предлагает странам Восточного партнерства бесплатную консультативную поддержку и техническое содействие для улучшения транспортного сообщения", - добавил Мацей Чура.

Глава регионального представительства также отметил, что EIB Global готов сотрудничать с Азербайджаном как в государственном, так и в частном секторах для финансирования проектов в приоритетных областях, представляющих взаимный интерес.

"Наше будущее сосредоточено на реализации флагманских инициатив, изложенных в Экономическом и инвестиционном плане ЕС для Азербайджана, которые включают в себя "зеленую" связность, цифровизацию - поддержку цифрового транспортного коридора, поддержку устойчивой, инновационной, "зеленой" и конкурентоспособной экономики - прямую поддержку 25 000 малых и средних предприятий, инновационное развитие сельских районов, более умные и экологичные города. Стратегия EIB Global на Южном Кавказе определяется приоритетами Европейского Союза. Недавний кредит, предоставленный Bank Respublika, способствует достижению целей этого плана и является частью нашей инициативы по распространению информации о ММСП на Южном Кавказе. Экономический и инвестиционный план также включает приоритетные инвестиционные проекты, и мы обсуждаем их реализацию с правительством Азербайджана", - заключил Мацей Чура.

Отметим, что объем нового финансирования Группы ЕИБ, подписанного в 2023 году, достиг 88 миллиардов евро, в то время как 49 миллиардов евро было выделено на "зеленое" финансирование. EIB Global, подразделение ЕИБ по развитию, ответственное за операции за пределами ЕС, подписало в 2023 году соглашение о новом финансировании на сумму 8,4 миллиарда евро.