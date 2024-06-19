Мы готовы повысить амбиции и перейти от широкого плана к более специфическим путям для COP29

Председательству COP29 важно выслушать все мнения, разработать программу на основе консенсуса и найти общие решения касательно деятельности по климату, которые расширили бы возможности каждого.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во время выступления на 29-м Заседании высокого уровня на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее" в Баку.

Он отметил, что за прошедшие месяцы команда COP29 провела обширные консультации с руководителями соответствующих международных организаций.

"Мы увидели приверженность всех заинтересованных сторон совместной работе по устранению последствий нашей общей климатической проблемы. Во время Петерсбергского климатического диалога мы определили видение COP29 для повышения амбиций и создания возможностей для действий, и теперь готовы перейти от широкого плана к более специфическим путям.

Мы стремимся поддержать все стороны в продвижении их амбиций с помощью национальных планов действий по борьбе с изменением климата, национальных планов адаптации и отчетов о прозрачности. Азербайджан укрепляет свои усилия, и мы привержены интеграции политического участия для поддержки продолжающихся субстантивных дискуссий. Пришло время двигаться вперед в духе солидарности во имя будущего", - сказал М.Бабаев.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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