В Баку стартовал форум по климатическим действиям молодежной организации ДН

В Баку стартовал международный форум по климатическим действиям, организованный Молодежной организацией Движения неприсоединения (ДН), передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно программе, форум будет длиться до 24 июня и помимо Баку, его программа охватывает и мероприятия в Шамахы.

Отметим, что Молодежная организация ДН действует в 49 государствах-членах Движения неприсоединения. Молодежная сеть ДН была официально создана 5 октября 2021 года в Баку. Преобразование в организацию произошло после принятия Шушинского соглашения в рамках Молодежного саммита Движения неприсоединения, проведенного с участием 70 представителей молодежи из 63 государств-членов Движения неприсоединения.

Руководителем организации является Лейла Гасанова - Молодежный защитник климата (климатический лидер) на COP29.

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