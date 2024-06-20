В Баку стартовал форум по климатическим действиям молодежной организации ДН - ФОТО
В Баку стартовал международный форум по климатическим действиям, организованный Молодежной организацией Движения неприсоединения (ДН), передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно программе, форум будет длиться до 24 июня и помимо Баку, его программа охватывает и мероприятия в Шамахы.
Отметим, что Молодежная организация ДН действует в 49 государствах-членах Движения неприсоединения. Молодежная сеть ДН была официально создана 5 октября 2021 года в Баку. Преобразование в организацию произошло после принятия Шушинского соглашения в рамках Молодежного саммита Движения неприсоединения, проведенного с участием 70 представителей молодежи из 63 государств-членов Движения неприсоединения.
Руководителем организации является Лейла Гасанова - Молодежный защитник климата (климатический лидер) на COP29.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре