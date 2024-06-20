Агростраховая модель Азербайджана разработана на основе успешного опыта аналогичных систем в мире

Одним из ключевых вопросов обеспечения устойчивого развития аграрного сектора в Азербайджане является внедрение аграрного страхового механизма.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе церемонии открытия Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"По опыту передовых мировых практик, страховые механизмы считаются важнейшим инструментом управления рисками и обеспечения стабильной деятельности в аграрном секторе. Агростраховая модель, применяемая в Азербайджане, разработана на основе успешного опыта аналогичных систем в мире. В нашей стране система аграрного страхования была сформирована с учетом опыта и поддержки братской Турецкой Республики, в частности, системы TARSİM", - подчеркнул он.

По его словам, эта модель направлена на обеспечение устойчивой деятельности фермеров, стимулирование интереса к сельскому хозяйству и сохранение устойчивости их доходов.

"Основываясь на сотрудничестве государства и частного сектора, данная модель является эффективной и успешной. Страхование продукции совместно Аграрным страховым фондом и частными страховыми компаниями снижает инвестиционные риски, усиливает государственную поддержку фермерам, положительно влияет на занятость, вносит вклад в продовольственную безопасность и укрепляет страховой рынок. В этом контексте внедрение аграрного страхового механизма в нашей стране следует рассматривать как очередное проявление государственной поддержки аграрного сектора", - добавил он.

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