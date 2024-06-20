На заседании высокого уровня в связи с COP29 в Баку состоялась панельная дискуссия "Роль науки, технологий и инноваций"

На 29-м заседании высокого уровня под названием "Путь к COP29 - устойчивое и прочное будущее" была проведена панельная дискуссия "Роль науки, технологий и инноваций".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на сессии была представлена информация о том, как можно справиться с проблемой изменения климата, а также о вкладе, который могут внести биология, ИКТ, искусственный интеллект

Обсуждения пролили свет на политические, институциональные и юридические вопросы, которые могут повлиять на способность Азербайджана предоставлять эти льготы уязвимым слоям населения.

В ходе своего выступления на панели бывший премьер-министр Кыргызстана Джумарт Оторбаев заявил, что приоритетом Азербайджана является не энергетический рынок, а наука и инновации.

"Мы не сомневаемся, что Азербайджан успешно примет COP29. Мы знаем, что приоритетом Азербайджана является не только энергия. Азербайджан придает особое значение науке и инновациям. Таким образом, мы выйдем из геополитики и добьемся большего успеха", - сказал он.

Бывший премьер-министр Румынии Петре Роман упомянул, что для решения проблемы изменения климата необходимо принять комплексные меры.

"Климат Земли - это комплекс, в котором есть и основные факты. Но наука об изменении климата находится на неудовлетворительном уровне. Мы далеки от желаемого результата", - подчеркнул он.

Депутат Милли Меджлиса (парламент), Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи отметила, что главным приоритетом климатического лидера высокого уровня ООН в COP29 является привлечение бизнеса к решению проблем изменения климата.

"Чтобы бизнес мог внести свой вклад, нам необходимо развивать наши университеты и продвигать исследования в поддержку "зеленых" инноваций", - добавила Н.Арпадараи.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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