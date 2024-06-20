Мухтар Бабаев провел параллели между активностью ДН и борьбой с изменением климата

В период своего председательства в Движении неприсоединения (ДН) Азербайджан способствовал глобальным действиям по борьбе с пандемией и намерен играть важную роль и в борьбе с измененией климата.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе своего выступления на Форуме действий по борьбе с изменением климата Молодежной организации Движения неприсоединения, состоявшемся 20 июня в Баку.

"Мы в свое время добились того, что была принята резолюция ООН о справедливом доступе к вакцинам для всех стран. В 2023 году мы также провели саммит по восстановлению после пандемии, на котором Президент Ильхам Алиев объявил о двух глобальных призывах: поддержать постпандемическое восстановление в Африке и малых островных развивающихся государствах", - напомнил министр.

По его мнению, параллели между COVID-19 и совместной борьбой с изменением климата не случайны, поскольку призваны решать глобальные вопросы.

"Совершенно важно объединение всего мира для ответа на общие климатические вызовы и обеспечения того, чтобы наш ответ в ходе COP29 учитывал индивидуальные обстоятельства каждой страны", - подчеркнул министр.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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