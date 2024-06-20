Участники климатического форума молодежной организации ДН о роли молодежи

Молодежная организация Движения неприсоединения (ДН) 20-24 июня проводит Форум действий по борьбе с изменением климата.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в своем выступлении Лейла Гасанова - молодежный защитник климата COP29, председатель молодежной организации ДН сообщила, что борьба с изменением климата ставит цель создать чистое и устойчивое будущее, а значит молодежь не может оставаться в стороне от этого процесса, поскольку он касается ее напрямую.

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в своем выступлении отметил, что динамичная и творческая сила молодых лидеров, которые являются будущим мира, играет важную роль в международных климатических переговорах.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов призвал молодежь к активному участию в мероприятии и пожелал успехов всем участникам.

Главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев подчеркнул важность платформы молодежной организации ДН и упомянул, что она является крупнейшей международной молодежной организацией, объединяющей молодежь 121 страны.

Отметим, что в ходе форума 20-24 июня представители молодежи получат возможность для межкультурного взаимодействия. Программа мероприятия будет включать в себя различные сессии, призванные повысить лидерские качества, способствовать культурному обмену и, в частности, решению важных глобальных проблем.

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