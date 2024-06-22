Инфляция в Японии достигла трехмесячного максимума

Потребительские цены в Японии в мае выросли на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, темпы подъема усилились по сравнению с 2,5% в апреле и стали максимальными с февраля этого года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в прошлом месяце повысились на 2,5% после увеличения на 2,2% в апреле. Это оказалось ниже среднего прогноза аналитиков, пишет The Japan Times.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 26 месяцев подряд.

Ускорение темпов роста цен было обусловлено, в первую очередь, резким скачком стоимости электроэнергии (на 14,7%), которая до этого снижалась пятнадцать месяцев подряд. Продукты питания подорожали на 4,1%, одежда - на 2,2%, транспортные услуги - на 2,3%, при этом цены стоимость образовательных услуг опустилась на 1%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в мае составила 2,1% против 2,4% месяцем ранее.

Потребительские цены в Японии в мае выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца. В апреле был зафиксирован подъем на 0,2%.

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