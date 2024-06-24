Назван объем прямых иностранных инвестиций из Ирана в Азербайджан

В первом квартале 2024 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из Ирана в Азербайджан составили 94,839 миллиона долларов США, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, данный показатель сократился на 5,69 процента, или 5,722 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Доля ПИИ из Ирана в общем объеме ПИИ в Азербайджан составляет 6,3 процента.

Отметим, что в 2023 году ПИИ из Ирана в Азербайджан составили 395,983 миллиона долларов США.

Напомним, что по итогам 2023 года ПИИ в экономику Азербайджана составили 6,658 миллиарда долларов США (рост на 6,1 процента)

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