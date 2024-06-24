В Азербайджане в рамках COP29 состоится Парламентское заседание.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Кямал Джафаров во время научно-практической конференции на тему "Роль просветительских и правоохранительных мероприятий в укреплении окружающей среды", проходящей в городе Ханкенди.

По его словам, внимание к изменению климата - один из самых важных и неотложных вызовов на данный момент.

"Этот вызов обусловливает национальные и глобальные усилия. Азербайджанская Республика как надежный и ответственный член международного сообщества вносит свой вклад в борьбу с последствиями изменения климата.

На фоне проводимых в этой области мер проведение COP29 является ярким примером признания усилий Азербайджана в борьбе с изменением климата не только в национальном, но и в глобальном масштабе", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что в рамках Международной конференции COP29 на азербайджанский парламент также возлагаются важные задачи.

"Несомненно, для достижения наших целей важно участие в этом процессе всех членов международного сообщества.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики совместно с Межпарламентским союзом планирует организовать Парламентское заседание в рамках COP29. Это мероприятие даст парламентариям возможность провести широкий обмен мнениями и определить, какие шаги они могут предпринять в борьбе с изменением климата. Таким образом, встреча внесет парламентский вклад в многосторонние действия по борьбе с изменением климата", - добавил К.Джафаров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!