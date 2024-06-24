"Зеленая" дорога Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Фарид Зохрабов

В мире растет актуальность использования "зеленой" энергии. Азербайджан - одна из стран с высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии, в которой определены конкретные цели, связанные с развитием этой отрасли, и осуществляется быстрый переход на "зеленую" энергию. Проведение в Азеррбайджане такого престижного мероприятия, как COP29, выполнение Азербайджаном взятых на себя обязательств по климату свидетельствует о высоком уровне политической и экономической стабильности.

В утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым "Национальных приоритетах социально-экономического развития: Азербайджан 2030" важное место занимает расширение производства "зеленой" энергии в стране. Целью Азербайджана в общем производстве энергии, является доведение доли возобновляемых источников энергии до 24 процентов в 2025 году и до 30 процентов в 2030 году.

По статистическим показателям технический потенциал возобновляемых источников энергии страны составляет 135 гигаватт на суше и 157 гигаватт на части Каспийского моря, принадлежащей Азербайджану. Экономический потенциал возобновляемых источников энергии составляет 27 гигаватт, в том числе 3 тысячи МВт по ветроэнергетике, 23 тысячи МВт по солнечной энергии, 380 тысяч МВт по биоэнергетике. Потенциал горных рек оценивается в 520 МВт.

Освобожденные от оккупации территории Карабаха и Восточного Зангезура, а также Нахчыван объявлены в Азербайджане зонами "зеленой" энергии. Переход на "зеленую" энергию на освобожденных от оккупации территориях является важной стратегической целью для Азербайджана. С целью выполнения поставленных задач по созданию зоны "зеленой" энергии на освобожденных от оккупации территориях подписан контракт с японской компанией TEPSCO. В целях реализации энергоснабжения региона в связи с созданием зоны "зеленой" энергии разработаны соответствующая концепция и Генеральный план.

Потенциал "зеленой" энергии освобожденных от оккупации земель Азербайджана - огромен. Так, по количеству солнечной радиации, попадающей на поверхность Земли, Зангиланский, Джебраильский, Губадлинский и Физулинский районы занимают второе место после Нахчыванской Автономной Республики.

По последним подсчетам, на территории Карабаха и Восточного Зангезура имеется потенциал солнечной и ветровой энергии в объеме 10 гигаватт. Так, Губадлинский, Зангиланский, Джебраильский, Ходжавендский и Физулинский районы имеют благоприятные условия для использования солнечной энергии с техническим потенциалом более 7200 МВт. Помимо этого, по предварительным прогнозам технический потенциал ветроэнергетики в горных районах Лачинского и Кяльбаджарского районов оценивается в 2 тысячи МВт.

В Кяльбаджарском, Агдеринском, Шушинском районах все больше внимания уделяется возможности использования геотермальных источников энергии в качестве "зеленой" энергии. Согласно предварительному анализу, в Кяльбаджарском районе предполагается наличие запасов термальной воды 3093 куб. м/день, а в Шуше - 412 куб. м/день. Использование геотермальных источников энергии в производстве и потреблении энергии обычно не требует больших финансовых средств.

В Лачине и Кяльбаджаре будут построены ветряные электростанции. В следующем году bp заложит фундамент солнечной электростанции "Шафаг" (Sunrise) мощностью 240 МВт в Джебраиле. Кроме того, в настоящее время с "Nobel Energy" в Джебраиле и китайской компанией в Физули согласовываются участки для строительства солнечных электростанций.

Перспектива передачи электроэнергии в Нахчыван, а оттуда в Турцию, а затем в Европу благодаря энергетическому узлу "Джебраил" является воплощением большого стратегического видения Президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиева и целенаправленной деятельности по его реализации. В 2022 году в рамках Международного энергетического проекта Азербайджан-Турция-Европа был заложен фундамент энергоузла "Джебраил" мощностью 330 кВ .

В прошлом месяце на государственной границе Азербайджана и Ирана - на реке Араз - были запущены гидроузлы "Худаферин" и "Гыз галасы". Одноименные гидроэлектростанции с общей установленной мощностью 140 МВт для каждой стороны будут обслуживать интересы обеих стран на паритетной основе.

Этот проект позволит Азербайджану ежегодно производить 358 миллионов киловатт-часов электроэнергии, экономить 80 миллионов кубометров газа. "Худафарин" и "Гыз галасы" станут важными элементами развития Восточного Зангезура в качестве "зеленой энергетической зоны".

Энергетический узел "Джебраил", к которому будут подключены станции, будет служить новой энергосвязью между Восточным Зангезуром и Нахчываном.

На освобожденных от оккупации территориях большой гидроэнергетический потенциал имеют такие крупные реки, как Тертерчай, Базарчай, Хакаричай и другие малые реки. В целях создания "зеленой энергетической зоны", реализуемой в Карабахе и Восточно-Зангезурском регионе, к 2030 году будет построено 72 малые гидроэлектростанции общей мощностью 467 МВт.

Уже менее чем за три года в регионе реконструировано или построено 28 гидроэлектростанций общей мощностью 226 МВт. На 4 гидроэлектростанциях общей мощностью 44 МВт выполняются работы по монтажу и наладке оборудования. В результате по всему региону создана устойчивая схема электроснабжения, и в первом полугодии 2024 года, объявленного "Годом солидарности во имя зеленого мира", будут введены в эксплуатацию 32 гидроэлектростанции общей мощностью 270 МВт.

На этих станциях будет производиться более 600 миллионов киловатт-часов "зеленой" энергии в год. Это означает экономию более 160 миллионов кубометров природного газа, а объем выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу снизился более чем на 330 тысяч тонн. Кроме того, начато проведение тендерных процедур по реализации проекта 6 малых гидроэлектростанций общей мощностью 37,5 МВт. Ожидается, что станции по этим проектам будут введены в эксплуатацию в следующем году. Это один из показателей ускорения перехода на "зеленую" энергию, уменьшения количества углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, экономии природного газа, производства экологически чистой энергии.

Использование "зеленой" энергии предусмотрено во всех городах и селах освобожденных территорий.

Все города и села, на освобожденных территориях, предназначены для использования "зеленой" энергии. Согласно разработанной концепции создания солнечных и ветряных электростанций в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, электрическая энергия, потребляемая на этих территориях, будет поступать только из возобновляемых источников энергии, что уже дает свой положительный результат.

Таким образом, впервые в истории энергосистемы страны потребность в электроэнергии Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов обеспечивается за счет 100-процентной "зеленой" энергии, а оставшийся объем сверх потребности передается в энергосистему страны. Если принять во внимание и перспективные проекты, то общая мощность проектов "зеленой" энергии, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, составляет 1100 МВт, что в 12-15 раз превышает текущие потребности региона в энергии. Общая потребность региона в электроэнергии на 2040 год прогнозируется в 1000 МВт, что означает, что через 20 лет регион будет полностью обеспечен "зеленой" энергией, учитывая объем реализуемых "зеленых" энергетических проектов.

После освобождения земель Азербайджана разрушенная армянами инфраструктура начала восстанавливаться. В этих регионах начала реализовываться концепция "зеленой" экономики, и в этом направлении уже предпринимаются конкретные шаги. Все эти процессы начались со строительства села Агалы в Зангиланском районе на основе концепций "умный город" и "умное село".

Все жилые дома, социальные объекты, административные здания и здания общепита, процесс переработки и производства сельскохозяйственной продукции обеспечены альтернативными источниками энергии. Сегодня в селе Агалы применены современные градостроительные стандарты, такие как "умное" освещение улиц, строительство теплых и холодостойких экологических домов, установка солнечных батарей.

Также, для обеспечения села постоянной энергией на реке Хакари построена гидроэлектростанция. Кроме того, село Баш Гервенд Агдамского района также строится по проекту "умное село". В целях экономии на энергоносителях в селе будет использоваться альтернативная энергия.

Село Довлятъярлы Физулинского района также строится по концепции "умного села". Из-за большого количества солнечных дней в Физули потребность села в энергии будет обеспечиваться за счет солнечных панелей, которые будут установлены на площади 50 гектаров. Мощность инвестиционного проекта составит 50 МВт.

Кроме того, в самом городе Лачин, в селах Забух и Сус используются зеленые технологии.

На 223 частных домах в Забухе и 59 в селе Сус установлены солнечные батареи мощностью 3 кВт. "Зеленая" энергия также используется в восстановленных школах, садах, государственных учреждениях. В качестве примера можно привести установку солнечных батарей мощностью 40 кВт на крыше реконструированной школы в Физулинском районе.

В городе Шуша в Центре инновационных технологий электрических сетей были применены технологии "зеленой" энергии. На территории центра установлены устройства для зарядки электромобилей и солнечные панели.

В Ходжалы установлена солнечная энергетическая установка "Smartflower". Установка имеет мощность 2,5 кВт и вырабатывает 6500 кВтч "зеленой" энергии в год. Помимо производства энергии, это устройство также будет служить зарядной станцией для электромобилей, велосипедов и скутеров.

Подключение Ханкенди к энергосистеме страны, обеспечение территорий республики электроэнергией через Шушинскую подстанцию, являются событиями в истории электроэнергетики, которые вызывают гордость.

Одним из факторов, влияющих на изменение климата, являются выбросы углерода в атмосферу. Поэтому на освобожденных территориях проводятся различные работы по увеличению перехода на электромобили. Таким образом, Шуша станет первым городом в Карабахе, где будут работать электрические автобусы. Кроме того, до конца года в Карабахе планируется открытие 20 пунктов зарядки электромобилей.

Во время строительства железных дорог принимаются все необходимые меры для предотвращения ущерба окружающей среде: на 85-м км линии Горадиз-Агбенд, в районе станции Миндживан, по согласованию с министерством экологии и природных ресурсов, чтобы не повредить лесной массив была бережно проведена пересадка деревьев. Прилагаются максимальные старания, чтобы при строительстве железных дорог не был нанесен ущерб окружающей среде.

В каждом проекте ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) особое внимание уделяется посадке деревьев вдоль железнодорожной линии. В рамках проекта Барда-Агдам уже высажены сосны и другие виды деревьев.

Азербайджан является лидером в регионе по применению инновационных подходов, направленных на переход к "зеленой" энергии, и вносит серьезный вклад в борьбу с последствиями изменения климата.

Проекты "зеленой" энергии являются одними из важнейших для сохранения природного климата нашей планеты. Азербайджан, также стремится защитить природу страны с помощью проектов "зеленой" энергии и вносит свой вклад в сохранение и защиту Земли, которая является домом для всех нас.

Статья представлена на конкурс климатических инициатив, проводимый ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Советом прессы Азербайджана среди представителей средств массовой информации.