Скоро начнутся аукционы по бронированию мощностей IGB

Независимый оператор передачи ICGB 1 июля проведет ежегодные аукционы на доступную мощность интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в понедельник Trend в компании.

Объемы будут предлагаться на пять газовых лет, при этом мощность будет зависеть от точек соединения с сетями болгарского оператора "Булгартрансгаз", греческой DEFSA и Трансадриатическим трубопроводом (TAP) соответственно.

В наступающем 2024/2025 газовом году ICGB предложит на конкурентных аукционах доступную мощность на двух точках соединения в Греции в размере 1 161 784 139 кубометров в год. Для точки соединения в Болгарии будет предложена доступная мощность в размере 1 027 334 020 кубометров в год.

Трейдеры смогут заранее забронировать мощности для транспортировки объемов, которые будут поступать из терминала сжиженного природного газа (СПГ) в греческом городе Александруполис после его коммерческого запуска.

Аукционы пройдут на двух независимых платформах бронирования мощности - RBP и PRISMA.

Менее чем через два года после начала коммерческой эксплуатации интерконнектор IGB уже имеет более 40 зарегистрированных пользователей, которые смогут участвовать в предстоящих аукционах.

Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров в год, при этом около одного миллиарда кубометров зарезервировано на долгосрочной основе по 25-летним контрактам на поставку газа из Азербайджана. Трубопровод обеспечивает более 50 процентов внутреннего потребления газа в Болгарии в зимние месяцы и до 80 процентов в летний сезон.

Компания ICGB в настоящее время оценивает заинтересованность рынка в увеличении общей мощности до 5 миллиардов кубометров в год. Это также усиливает транзитную роль Болгарии и Греции в третьи страны. Обязывающий этап процесса пройдет после ежегодных аукционов, а крайний срок подачи регистрационных документов наступит 24 июня в конце дня.

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