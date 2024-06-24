Парвиз Шахбазов назвал объем поставок углеводородов в Италию

Энергетическое сотрудничество играет особую роль в экономическом партнерстве с Италией.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на праздновании Дня Республики Италии.

"Италия занимает первое место среди европейских стран по импорту нефти и газа из Азербайджана. Так, в прошлом году более 11 миллионов тонн нефти было экспортировано в Италию, а поставки газа в страну составили 9,4 миллиарда кубометров", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что Италия является одним из основных торговых партнёров Азербайджана, и в прошлом году товарооборот между двумя странами составил 15,6 миллиарда долларов.

"Историческая дружба и стратегическое партнёрство между двумя странами достигли высочайшего уровня во всех сферах. В этом смысле ключевую роль играют взаимные визиты, благодаря которым межгосударственные отношения вышли на новый этап. Отношения между нашими странами представляют интересы не только двух стран, но и большой географии. Председательство наших стран в G7 и COP29 открывает новые возможности для сотрудничества", - отметил Парвиз Шахбазов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!