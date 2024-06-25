В Азербайджане утверждены изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы на 2024 год.

Как сообщает во вторник Day.Az, вопрос об этом отражен в пояснении к законопроекту "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год"", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Было отмечено, что в рамках успешных социальных реформ, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, с целью усиления мер, связанных с занятостью населения, начало внедрения в стране системы страхования от безработицы сформировало гибкий финансовый механизм для улучшения социальной защиты безработных (ищущих работу) и реализации активных мер занятости.

На основании анализа показателей исполнения доходов бюджета Фонда страхования от безработицы за 2023 год и за 4 месяца текущего года ожидается рост поступлений по страховым взносам от безработицы к концу года. Так, в проекте закона "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год"" предлагается увеличить поступления по страховым взносам от безработицы до 4 700 000,00 манатов (с 179 976 800,0 манатов до 184 676 800,0 манатов). В то же время прогнозируется, что доля доходов во внебюджетном секторе составит 139 300 000,0 манатов.

Поскольку корректировка расходов в текущем году не предусмотрена, к концу 2023 года неиспользованная часть Фонда страхования от безработицы была сокращена с 57 953 200,0 манатов до 53 253 200,0 манатов (на 4 700 000,0 манатов).

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!