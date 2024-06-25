Обнародованы доходы Азербайджана от магистральных нефтепроводов

В январе-марте 2024 года доходы Азербайджана от магистральных нефтепроводов составили 263 920,2 тыс. манатов, что на 1,3% меньше в годовом сравнении.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, в январе-марте прошлого года указанный показатель был на уровне 267 400,4 тыс. манатов.

Отметим, что в 2023 году по магистральным нефтепроводам было транспортировано 39 753,2 тыс. тонн нефти, что в годовом сравнении больше на 5,2%. 75,9% нефти было транспортировано по экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), в прошлом году по этому трубопроводу было перекачено 30 млн. 191,6 тыс. тонн нефти, что означает рост в годовом сравнении на 1,49%.

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