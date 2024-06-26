В ФРГ количество банкротств стало рекордным

Количество банкротств компаний в ФРГ в первой половине 2024 года достигло 11 тыс. случаев, что стало самым высоким показателем почти за десятилетие. Об этом свидетельствуют результаты исследования германского кредитного агентства Creditreform, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число неплатежеспособных фирм в первой половине 2024 года увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигло самого высокого уровня почти за 10 лет. По мнению руководителя отдела экономических исследований Creditreform Патрика-Людвига Ханча, фатальными для многих компаний стали последствия рецессии 2023 года, а также продолжающийся кризис и слабый рост экономики.

Согласно исследованию, от банкротства компаний в 2024 году уже пострадали около 133 тыс. сотрудников. Случаи банкротства физических лиц также участились: за первые шесть месяцев 2024 года их число составило 35,4 тыс., что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Германии на 0,3 п.п., до 0,2% в 2024 году. ВВП ФРГ снизился в 2023 году на 0,3% по сравнению с 2022. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам 2023 года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен.

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