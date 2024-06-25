НПЗ STAR вошел в ТОП-3 крупнейших предприятий Турции по итогам 2023 года

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR в Турции, контролируемый Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), вошел в ТОП-3 крупнейших предприятий Турции 2023 года по рейтингу Стамбульской промышленной палаты (ISO), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно рейтингу "500 крупнейших промышленных предприятий Турции 2023 года", подготовленному ISO, звание крупнейшего промышленного предприятия Турции сохранил НПЗ Turkiye Petrol Rafinerileri AS (TUPRAS) с объемом продаж продукции в 2023 году на сумму 484,2 миллиарда лир (14,7 миллиарда долларов США).

Компания "Ford Automotive", занимавшая в 2022 году третье место, поднялась по итогам 2023 года на второе место с объемом продаж в 238 миллиардов лир (7,22 миллиарда долларов США).

НПЗ STAR, занимавший в 2022 году второе место в данном рейтинге, по итогам 2023 года стал третьим с объемом продаж продукции производства на 226,8 миллиарда лир (6,88 миллиарда долларов США).

В ТОП-10 также вошли Стамбульский аффинажный завод, Toyota Automotive, Oyak-Renault, Arcelik, Mercedes-Benz Turk AS, Gram Kıymetli Madenler A.S., Eregli Demir ve Celik Fabrikaları TAS.

Напомним, что НПЗ STAR стоимостью около 7 миллиардов долларов США действует с октября 2018 года. В настоящее время предприятие способно перерабатывать 13 миллионов тонн нефти таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

НПЗ обеспечивает сырьем (нафтой) нефтехимический комплекс Petkim.

Другие виды нефтепродуктов данного НПЗ реализуются на турецком и средиземноморском рынках (дизельное топливо, авиакеросин).

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