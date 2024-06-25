«Азеркосмос» подписал меморандум о сотрудничестве с чешской компанией

Космическое агентство Азербайджанской Республики при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") подписало меморандум о сотрудничестве с чешской компанией PEKASAT SE. Меморандум направлен на расширение взаимного использования наземных станций для операций низкоорбитальных спутников и новых бизнес-возможностей.

Как сообщает Day.Az, обе стороны будут сотрудничать в области обмена опытом по телеметрии, то есть приему сигналов управления и отправке команд на спутник, передаче больших объемов данных со спутников и эксплуатации наземной инфраструктуры для своих клиентов в обеих странах.

Отметим, что PEKASAT SE - европейская акционерная компания, расположенная в чешском городе Брно. Она предлагает услуги по антенным системам, IT и "облачные" решения для спутниковых операторов и других клиентов через свои наземные станционные устройства.

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