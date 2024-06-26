Источник: Агентство международной информации Trend

На COP29 необходимо согласовать новую амбициозную и реалистичную цель по климатическому финансированию, сказал в эксклюзивном интервью Trend еврокомиссар по климатическим действиям Вопке Хукстра, который недавно посетил Азербайджан, передает Day.Az.

"Эта миссия стала важным шагом на пути к COP29, и встречи на техническом и политическом уровнях будут активизироваться в предстоящие недели и месяцы. Осталось несколько месяцев до COP, эта дата приближается очень быстро, и я хотел обсудить приоритеты и цели COP, подготовку к этому мероприятию с назначенным президентом COP29 Мухтаром Бабаевым и другими представителями правительства. Я также хотел обменяться мнениями с представителями гражданского общества, поскольку они являются ключевой частью дебатов", - сказал он.

Хукстра отметил, что на COP29 министры и лидеры должны: 1) подтвердить свою приверженность переходу от ископаемого топлива и начать демонстрировать, какие они предпринимают шаги для этого; 2) согласовать новую амбициозную и реалистичную цель по климатическому финансированию, которая обеспечит уверенность в том, что государственные и частные ресурсы будут доступны для поддержки этого перехода; 3) запустить международный углеродный рынок в соответствии с Парижским соглашением, правилами, обеспечивающими экологическую целостность, прозрачность и подотчетность.

"COP станет важным этапом для представления первых отчетов о прозрачности от стран-участниц, а также для проверки того, что мы все находимся в процессе разработки наших следующих целей по снижению выбросов, которые помогут достичь нулевого уровня выбросов к середине века", - сказал еврокомиссар.

Хукстра добавил, что в ходе встреч в рамках визита также были обсуждены амбиции Азербайджана в сфере борьбы с изменением климата, в частности то, как страна планирует ускорить достижение своих климатических целей.

"Во время встреч мы также обменялись мнениями о возможных инициативах в рамках Программы действий COP29 по возобновляемым источникам энергии, водороду, метану, хранению и сетям. Для меня также было очень важно встретиться с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Сотрудничество по вопросам климата и COP29 является частью более широкого диалога с Азербайджаном, в котором мы также обсудили права человека, вовлечение гражданского общества и мирный процесс [c Арменией]", - добавил он.

Вопке Хукстра подчеркнул, что Европейская комиссия в течение всего года продолжает диалог со всеми международными партнерами для успешного проведения COP29.

Он отметил, что международное сотрудничество в области климата имеет важное значение.

"Изменение климата не знает границ и представляет собой неотложный кризис. Чтобы эффективно бороться с изменением климата, нам необходимо мыслить глобально. В этом контексте COP - это платформа, на которой все международное сообщество встречается и договаривается о будущем климатической политики. Конференции COP привлекают большое внимание общественности и средств массовой информации, и этот процесс никогда не останавливается.

Что касается ЕС, мы считаем, что международное сотрудничество имеет решающее значение. Во-первых, мы хотим подать хороший пример посредством наших собственных амбиций. Мы приняли законодательство о сокращении выбросов на 55 процентов до 2030 года и установили обязательную цель климатической нейтральности на 2050 год. Мы накопили обширный опыт, например, в установлении цен на выбросы углерода и стремимся поделиться полученным опытом с другими. ЕС также является крупнейшим донором климатического финансирования - 28,5 миллиарда евро в 2022 году. Мы содействуем двусторонним "зеленым" альянсам и справедливым партнерствам в сфере энергетического перехода с отдельными партнерами", - пояснил еврокомиссар.

Хукстра добавил, что самым важным будет подавать пример и быть готовым вести переговоры со всеми сторонами для достижения целей.

"Мы продолжаем диалог со всеми международными партнерами на протяжении всего года для достижения успешного результата. Например, я был на министерской встрече в Копенгагене, сейчас нахожусь в Баку и часто провожу дискуссии со многими странами ЕС и не входящими в ЕС странами, международными организациями, чтобы обеспечить успех COP29. На техническом уровне работа также ведется постоянно. Команды Комиссии неустанно работают над продвижением переговоров. Все голоса должны быть услышаны. Борьба с изменением климата должна стать глобальной ответственностью, а изменение климата - это угроза, с которой мы все сталкиваемся. На COP28 нам удалось навести мосты и создать коалиции с друзьями со всего мира. Нам необходимо создать аналогичную среду, чтобы никто не остался позади", - сказал он.

Еврокомиссар отметил, что между ЕС и Азербайджаном существует очень важное стратегическое энергетическое партнерство.

"Действия по сокращению выбросов метана и развитию сферы возобновляемых источников энергии также продвигаются очень хорошо. Азербайджан присоединился к Глобальному обязательству по метану в феврале 2024 года, а компания SOCAR собирается присоединиться к Партнерству по борьбе с выбросами метана из нефтегазового сектора 2.0. Поскольку Азербайджан готовится к COP29, я был рад узнать во время моего визита, что страна повысит общий уровень своих внутренних климатических амбиций. Будучи председателем COP, Азербайджан подает пример другим странам в регионе и во всем мире", - сказал он.