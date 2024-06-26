Валюта Японии рухнула до рекордного уровня

Национальная японская валюта рухнула до рекордных 160,39 иены за доллар. Об этом сообщила газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это минимальное значение за 37 лет. Последний раз такой курс фиксировали в декабре 1986 года. Причиной случившегося называют разницу учетных ставок в Японии и государствах Запада, где их повышали для торможения инфляции. В свою очередь, японский регулятор пытается стимулировать экономику с помощью низких ставок. Как следствие, активы в иенах оказываются куда менее выгодными, нежели те, что номинированы в долларах и евро.

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