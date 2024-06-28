Состоялось открытие инновационного фестиваля "Baku ID"!

27 июня в "Бакинском Кристальном Зале" прошел третий по счету инновационный фестиваль "Baku ID", который привлек большое внимание со стороны гостей, инвесторов и владельцев стартапов.

"Baku ID", организованное при поддержке Инновационного Центра SABAH.HUB, является одним из основных фестивалей инноваций Азербайджана и региона, направленным на создание инновационной площадки для демонстрации стартапов, привлечения инвесторов и инвестиций.

В этом году на мероприятии "Baku ID" приняли участие более 200 местных и зарубежных инвесторов, более 100 местных и зарубежных стартапов, 5000 участников и более 50 партнеров. Фестиваль "Baku ID" стал бесценной возможностью для стартапов привлечь внимание инвесторов. В рамках мероприятия при поддержке венчурных фондов "Startup Wise Guys", "Al-Farabi Innovation Hub", "Caucasus Ventures", "MOST Ventures", "Startupbootcamp", "Idacapital", "Yıldız Tekno GSYO", "Aloqa Ventures" и "SABAH.fund" был создан инвестиционный фонд на сумму более 1 000 000 долларов США.

На открытии мероприятия с официальной речью выступил исполнительный директор Инновационного центра SABAH.HUB Рагим Байрамлы, который рассказал о вкладе фестиваля в инновационную экосистему Азербайджана и региона и выразил благодарность спонсорам и гостям мероприятия. Кроме того, на панельной дискуссии "Продвижение инноваций и переход к экономикe знаний" приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, министр науки и образования Эмин Амруллаев, президент SOCAR Ровшан Наджаф и руководитель аппарата PASHA Holding Дэянат Садуллаев, ответив на ряд вопросов, касающихся их сферы деятельности.

Главными спонсорами фестиваля "Baku ID" выступили Министерство науки и образования, SOCAR, PASHA Holding, ABB и Mappable, а партнерами - "4SİM" и Агентство инноваций и цифрового развития.

Кроме того, в ходе мероприятия были подписаны меморандумы о сотрудничестве между "Al-Farabi Innovation Hub" и Инновационным центром SABAH.HUB и Парком высоких технологий. Также в рамках "Baku ID" был подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве между Инновационным центром SABAH.HUB и "4SIM" по поддержке развития местной стартап-экосистемы в контексте развития цифровой экономики в стране.

Отметим, что за время своей деятельности инновационный фестиваль "Baku ID" поддержал развитие десятков стартапов и предоставил тысячам людей возможность напрямую узнать об инновационной экосистеме. В целом, он помог привлечь более 4 миллионов долларов США инвестиций в стартапы.

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