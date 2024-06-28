В Шуше состоялось мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе"

В Шуше при организации министерства экономики Азербайджана проходит мероприятие "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, цель мероприятия заключается в представлении субъектам предпринимательства инвестиционных возможностей и бизнес-перспектив Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также обсуждение модели государственно-частного партнерства.

На мероприятии принимают участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, председатель правления Агентства развития малого и среднего предпринимательства (KOBİA) Азербайджана Орхан Мамедов, председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев, председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) Сеймур Адыгезалов и др.

На мероприятии организованы панельные дискуссии о применяемых на освобожденных от оккупации территориях льготах и преференциях, других мерах государственной поддержки, роли предпринимателей в восстановлении и экономической реинтеграции этих территорий.

Как сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, в настоящее время для предпринимателей в Азербайджане создаются наилучшие условия для ведения бизнеса.

По его словам, структуры при министерстве экономики Азербайджана по-прежнему предоставляют предпринимателям доступ к финансированию.

"В настоящее время для предпринимателей в Азербайджане создаются наилучшие условия для ведения бизнеса. Резиденты промышленных парков на освобожденных территориях получат значительные налоговые льготы: на 10 лет они освобождаются от налога на прибыль, имущество и землю, начиная с момента регистрации. Государство берет на себя создание необходимой инфраструктуры, включая обеспечение электроэнергией, природным газом, питьевой и технической водой, а также высокоскоростным интернетом", - подчеркнул он.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов заявил, что до конца текущего года в Ходжавенд планируется переселить 53 семьи.

"Сегодня мы стоим на пороге великих перемен и восстановления наших исторических земель. Карабах, после долгих лет оккупации, вновь становится частью нашего общего дома. Мы видим, как Физули, Агдам и многие другие районы постепенно возвращаются к жизни. Люди возвращаются в свои дома, начинается строительство школ и других общественных объектов. Например, в Физули уже проживает более 3132 человек, а 450 учеников обучаются в новой школе, подаренной нам Узбекистаном", - сказал он.

Гусейнов отметил, что работы по восстановлению ведутся при поддержке как Азербайджанского государства, так и международных партнеров.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов сообщил, что в городе Ханкенди, а также в районах Ходжалы и Агдере начали функционировать 43 объекта, на которых трудоустроено 350 человек.

Он отметил, что планируется довести количество этих объектов до 80 в этом году.

"Здесь имеются широкие возможности для развития торговли, туризма, пищевой промышленности, рыболовства, сельского хозяйства и других сфер. До настоящего времени в Ходжалы было переселено 50 семей, до конца этого года планируется переселить еще 50 семей. В Ханкенди на данный момент проживает около 3 тысяч человек. Также запланировано открытие Карабахского университета в сентябре этого года", - сказал он.

А специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов подчеркнул, что Азербайджан надеется на активное участие зарубежных партнеров в восстановлении города Шуша.

По его словам, в Шуше активно ведутся работы по возрождению городской инфраструктуры и созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

"Работы по восстановлению города Шуша идут полным ходом. Мы прилагаем все усилия для обеспечения комфортных условий для наших граждан и развития предпринимательства в этом исторически значимом городе", - отметил Керимов.

В ходе мероприятия специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов подчеркнул, что до конца текущего года планируется переселить 228 семей в город Ходжалы, Кяркиджахан, село Малыбейли, село Умудлу Агдеринского района.

Юсубов также добавил, что в сентябре и октябре этого года в поселок Суговушан Агдеринского района планируется переселение 190 семей.

В свою очередь, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов сообщил о том, что в сентябре этого года начнется строительство четвертого жилого квартала в Физули.

А специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов заявил о том, что в ближайшее время в селе Дашалты Шушинского района начнется строительство частных домов для желающих приобрести недвижимость.

"Хочу отдельно отметить, что началось строительство первичной туристической инфраструктуры в селе Дашалты, расположенном неподалеку от города Шуша. Также планируется выделение земельного участка для предпринимателей, заинтересованных в инвестировании. В скором времени начнется процесс строительства частных домов для граждан", - сказал Керимов.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов сообщил эксклюзивно Trend о том, что заселение второго жилого квартала в Физули начнется осенью 2025 года.

"Строительные работы во втором квартале уже начались, и ожидается, что строительство в четвертом квартале стартует в сентябре. После мы приступим к строительству пятого квартала, а затем первого и третьего. Почему в такой последовательности? Потому что каждый из этих кварталов имеет свои особенности и различную сложность проектировочных работ. Различия заключаются в дизайне, используемых материалах и особенностях ландшафта", - подчеркнул он.

По словам Гусейнова, по каждому кварталу требуется различное время подготовки к строительству, прохождения экспертизы и проведения государственных тендеров.

"Поэтому сроки строительства отличаются. Процесс уже запущен, что само по себе является положительной новостью. К середине 2025 года, в период с августа по сентябрь, мы увидим первых жителей во втором квартале", - добавил он.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов сообщил эксклюзивно Trend о том, что в ближайшие полгода начнется вторая стадия восстановления города Лачин.

"Говоря о ближайших планах на полгода, стоит отметить, во-первых, завершение строительства села Бейлик и переселение 91 семьи. Также планируется завершение первой стадии строительства села Гюлебирд. В этом году будет завершено строительство водохранилища Забухчай вместимостью 26 миллионов кубометров, которое предназначено для орошения 12 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Кроме того, идет проектирование восстановления села Минкянд - самого большого села в регионе", - сказал он.

Кроме того, М.Мамедов отметил, что вторая стадия восстановления города Лачин включает в себя строительство современного жилого комплекса для 400 семей.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев сказал эксклюзивно Trend о том, что в Джебраиле до конца текущего года будет сдан комплекс из 33 домов на 712 квартир.

Он отметил, что в этом году планируется переселение в город Джебраил.

"В настоящее время строительство комплекса из 33 домов на 712 квартир практически завершено, и переселение уже запланировано. Ремонтные работы также подходят к концу. Кроме того, идет активная работа в селе Хоровлу, куда также планируется переселение. В селе Шукюрбейли в Джебраиле также ведется активное строительство. В Зангилане, как в самом городе, так и в селе Джахангирбейли, идет строительство квартир и школы. В Губадлы, селах Зиланлы и Махрузлу также ведется активное строительство, и планируется переселение бывших вынужденных переселенцев", - сказал Вахид Гаджиев.

Кроме того, предпринимателям представили предлагаемые к реализации на этих территориях инвестиционные проекты, экспортный потенциал продукции, логистические возможности, а также были даны ответы на интересующие участников вопросы. Также прошли встречи в формате G2B (государство -бизнес).

Отметим, что в рамках визита в Карабах предприниматели уже ознакомились с созданными в Агдамском промышленном парке условиями, предприятиями-резидентами, а также с ходом реконструкционных и инфраструктурных работ, проводимых в городах Шуша и Ханкенди с целью оживления экономической деятельности и обеспечения устойчивого расселения.

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