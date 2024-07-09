Банк ABB представил общественности еще один полезный аналитический отчет, посвященный туристическому сектору нашей страны. Отчет под названием "Туризм в цифрах: статистическая картина туристического сектора Азербайджана" охватывает данные за 2022-2023 годы.

В отчете проведен анализ различных категорий граждан Азербайджана, выезжающих за границу, и иностранных туристов, посещающих нашу страну, а также их основных расходов. Отчет также выявляет основные тенденции в странах, которые наши граждане посещают наиболее часто, а также в странах, откуда в Азербайджан приезжает наибольшее количество туристов.

Кроме того, отчет включает интересные сведения о внутреннем туризме, наиболее посещаемых регионах среди иностранных туристов и о деятельности отелей и аналогичных объектов в Азербайджане. Исследование помогает отслеживать ключевые изменения в туристическом секторе, их причины и прогнозировать возможные тенденции в будущем. Отчет подготовлен отделом рисков Банка ABB.

Подготовка таких подробных исследований, полезных для заинтересованных сторон, широко практикуется многими зарубежными банками. В Азербайджане эту практику впервые применил именно Банк ABB. В апреле этого года Банк представил два отчета: "Анализ рынка недвижимости в Баку" и "Анализ розничного торгового сектора Азербайджана: тенденции и результаты". Банк ABB продолжит подготовку таких исследований. Ознакомиться с отчетами можно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.