Международное рейтинговое агентство Moody's обновило рейтинги Банка ABB. Агентство повысило рейтинг долгосрочных депозитов Банка в национальной и иностранной валюте с Ba3 до Ba2. Рейтинги кредитоспособности (BCA) и скорректированный рейтинг кредитоспособности (Adjusted BCA) Банка также были повышены на одну ступень - с B1 до Ba3. Прогноз по рейтингу Банка ABB подтвержден как "Позитивный".

Повышение рейтингов оправдано улучшением качества активов Банка, высокой прибыльностью, сильной капитальной позицией и высокой ликвидностью активов. Кроме того, ограниченные риски и минимальная доля проблемных кредитов способствуют позитивной оценке. Важную роль в положительном мнении экспертов агентства о будущем Банка также играет тот факт, что Банк ABB является государственным банком.

Согласно мнению Moody's, Банк ABB продолжит извлекать выгоду из новых экономических возможностей, благоприятных условий для бизнеса и существующего потенциала страны. Это окажет положительное влияние на высокие показатели прибыльности и качество активов Банка.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/ или в Информационном центре по номеру 937, а также на официальной странице Facebook.