Президент COP29 о важных вопросах предстоящей сессии конференции в Баку

Согласование двух подпунктов статьи 6 Парижского соглашения о климате от 2015 года является одной из самых важных и сложных тем обсуждения предстоящей COP29 и касается торговли сокращенными выбросами парниковых газов (то есть углеродными квотами) и реализации нового механизма Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН), предполагающего климатические проекты для операций с углеродными квотами и кредитами.

Как передает Day.Az, oб этом эксклюзивно Trend сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

"Принятие статьи 6 Парижского соглашения о климате - предмет многочисленных переговоров предыдущих COP и предстоящей COP29 в Баку. Часть вопросов согласована, часть - нет. Если страны смогут придти к согласию по статье 6, включающей важнейшие подпункты 6.2, 6.4 и 6.8, то это будет очень важным решением на COP29", - сказал он.

М.Бабаев добавил, что наибольшие споры вызывают подпункты 6.2 и 6.4.

Отметим, что в статье 6 Парижского соглашения о климате 2015 года написано: "Стороны используют добровольное сотрудничество при осуществлении своих определяемых на национальном уровне вкладов (в сокращение выбросов парниковых газов), с тем чтобы создать возможности для повышения амбициозности своих действий по предотвращению изменения климата и адаптации и поощрения устойчивого развития и экологической целостности".

Статья 6 фактически определяет три механизма (подпункты 6.2, 6.4 и 6.8), стимулирующие сокращение выбросов парниковых газов: 1) учет и торговля результатами сокращений выбросов между странами ООН (то есть углеродными квотами - статья 6.2), 2) реализация климатических проектов в соответствии с централизованным механизмом ООН для торговли углеродными квотами и кредитами (статья 6.4, контроль специального надзорного органа Рамочной Конвенции ООН по изменению климата), 3) так называемые нерыночные подходы к смягчению последствий изменения климата и соответствующей адаптации экономик (статья 6.8).

"До сих пор правила применения статьи 6 в подпунктах 6.2 и 6.4 не согласованы, а по статье 6.8 уже есть готовый документ", - сообщил М.Бабаев.

Отметим, что углеродные квоты - это фактически учет того, как та или иная страна (компания) за счет технологий или других способов смогла сократить выбросы определенных объемов (в килограммах или тоннах) парниковых газов в ходе тех или иных производственных операций.

То есть у углеродных квот есть определенные цифровые показатели, и такие квоты могут продаваться стороной, которая смогла выполнить или перевыполнить обязательство по сокращению эмиссии парниковых газов, другой стороне, которая не смогла выполнить обязательства по снижению эмиссии парниковых газов. Углеродные квоты, при согласовании статьи 6 Парижского соглашения о климате, смогут покупать страны, компании и даже частные лица.

Среди сохраняющихся противоречий в позициях стран-участниц переговорного процесса по подпунктам 6.2 и 6.4- риск двойного учета результатов проектной деятельности в отношении выбросов парниковых газов и ряд нюансов переноса или продажи неиспользованных углеродных единиц (квот).

М.Бабаев отметил, что COP29 в Баку создаст платформы для обсуждения и других вопросов и инициатив.

В числе инициатив - поддержанная генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем инициатива стран Карибского бассейна в отношении рассмотрения в ходе COP29 в Баку вопроса введения так называемого "налога солидарности".

"Страны Карибского бассейна выступили с инициативой взимать "налог солидарности" (для решения климатических проблем) с таких секторов, как судоходство - по части транспортировки грузов морским транспортом, авиация - при продаже билетов пассажирам бизнес-класса или при организации чартерных рейсов, и добыча ископаемого топлива - с занятых в сфере добычи компаний. Это - предмет обсуждения. На COP29 могут быть открыты платформы для обсуждения этой инициативы", - пояснил Бабаев.

Отметим, что генсек ООН в своем аккаунте в соцсетях на днях сообщил об этой инициативе, а также поделился другими идеями в преддверии COP29.

"Необходимо увеличить кредитный потенциал многосторонних банков развития и привлечь больше частного капитала для климатических инициатив. Развитые страны также должны удвоить финансирование мер по адаптации к изменению климата и выполнить свои обязательства, включая существенные взносы в новый Фонд для компенсации потерь и ущерба", - отметил Гутерриш.

Также он высказался за внедрение инновационных финансовых механизмов, включая установление цен на выбросы углерода и налоги на дополнительную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе.

Отметим, что конференции COP проходят под эгидой ООН. Также в тесном партнерстве с РКИК ООН проходят другие встречи высокого уровня, в том числе диалоги высокого уровня с участием МЭА (Международное энергетическое агентство).

Президент COP29 Мухтар Бабаев сообщил, что в сентябре в Нью-Йорке пройдет третий по счету диалог высокого уровня COP29-МЭА.

"Предыдущий, второй диалог проходил 24 июня в Лондоне и в ходе него обсуждалось то, как увеличить инвестиции в экологически чистую энергетику, особенно в странах с развивающейся экономикой", - напомнил он.

Первый диалог высокого уровня COP29-МЭА состоялся 15 мая в Париже и был посвящен процессу реализации итогов COP28 (проходила в декабре в Дубае), в том числе обязательств по поэтапному утроению к 2030 году глобальных мощностей возобновляемых источников энергии.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!